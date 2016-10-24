На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе до +16°
Сегодня и завтра на автодорогах Украины без осадков. Теплее всего будет на западе - до +16°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса без осадков. Температура +6°… +9°. Завтра на этом маршруте температура до +8°, переменная облачность.
На трассе Киев - Ужгород без осадков, температура в дороге +6° … +14°. Во вторник на этом маршруте в Закарпатской области ожидается дождь, температура до +16°.
Погода на неделю: в Украине похолодает, со среды во многих регионах пройдут дожди
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +9°, небольшая облачность. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +7°.
В направлении Харькова облачно с прояснениями. Температура в дороге до +6°. 25 октября на этом направлении без осадков, температура +3°… +7°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня пасмурно, +6° … +8°. По данному направлению во вторник переменная облачность, температура до +11°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+29°... +13°
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Днепр+29°... +13°
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Донецк+30°... +12°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+30°... +15°
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Ивано-Франковск+30°... +12°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+29°... +13°
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Луганск+30°... +12°
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Луцк+30°... +13°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+29°... +14°
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Полтава+29°... +14°
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Ровно+30°... +13°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+29°... +12°
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Тернополь+29°... +12°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+29°... +13°
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Черкассы+28°... +13°
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Чернигов+29°... +12°
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Черновцы+29°... +14°