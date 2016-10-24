На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе до +16°

13:00, 24 октября 2016
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Сегодня и завтра на автодорогах Украины без осадков. Теплее всего будет на западе - до +16°.

rutrassa.ru
На популярных украинских маршрутах без осадков / rutrassa.ru

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса без осадков. Температура +6°… +9°. Завтра на этом маршруте температура до +8°, переменная облачность.

На трассе Киев - Ужгород без осадков, температура в дороге +6° … +14°. Во вторник на этом маршруте в Закарпатской области ожидается дождь, температура до +16°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +9°, небольшая облачность. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +7°.

В направлении Харькова облачно с прояснениями. Температура в дороге до +6°. 25 октября на этом направлении без осадков, температура +3°… +7°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня пасмурно, +6° … +8°. По данному направлению во вторник переменная облачность, температура до +11°. 

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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