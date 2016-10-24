В результате землетрясения в Японии пострадал 21 человек

В результате землетрясения, которое произошло в Японии 21 октября, пострадал 21 человек.

Последствия землетрясения в Японии / Kyodo / via REUTERS

Об этом сообщает телеканал NHK.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в западной префектуре Тоттори. Очаг залегал на глубине 10 километров.

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Также было зафиксировано более 100 афтершоков, магнитуда которых достигала 4,0. По информации метеорологов, афтершоки могут продлиться еще неделю.

Местных жителей предупреждают о возможности схода оползней и обрушений зданий.

Ранее сообщалось, что из-за землетрясения в Японии 40 тыс. пользователей остались без электричества.