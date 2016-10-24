Из-за сильных дождей в Гондурасе погибли семь человек
В результате сильных дождей, которые обрушились на Гондурас на прошлой неделе, погибли семь человек.
За несколько часов в южных районах страны выпало около 150 мм осадков, что привело к выходу рек из берегов, передает "РИА Новости" со ссылкой на El Heraldo.
Ливень затопил улицы Гонконга (видео)
Среди жертв как минимум трое детей, которые погибли после схода оползней. Еще двое взрослых и один ребенок утонули в результате выхода рек из берегов.
Ранее сообщалось, что 19 октября в южных районах Гондураса объявили красный уровень тревоги из-за проливных дождей.
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