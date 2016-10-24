Из-за сильных дождей в Гондурасе погибли семь человек

11:22, 24 октября 2016
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В результате сильных дождей, которые обрушились на Гондурас на прошлой неделе, погибли семь человек.

Reuters
Reuters

За несколько часов в южных районах страны выпало около 150 мм осадков, что привело к выходу рек из берегов, передает "РИА Новости" со ссылкой на El Heraldo.

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Среди жертв как минимум трое детей, которые погибли после схода оползней. Еще двое взрослых и один ребенок утонули в результате выхода рек из берегов.

Ранее сообщалось, что 19 октября в южных районах Гондураса объявили красный уровень тревоги из-за проливных дождей.

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