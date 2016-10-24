Погода на неделю: в Украине похолодает, со среды во многих регионах пройдут дожди

10:26, 24 октября 2016
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На этой неделе в Украине похолодает, со среды во многих регионах пройдут дожди, местами со снегом. 

УНИАН
Во многих областях на этой неделе пройдут дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине практически без осадков, температура днем поднимется до +11°.

Во вторник, 25 октября, по всей стране ожидается переменная облачность. Температура днем +3°...+13°.

В Украине сегодня практически без осадков, в западных областях до +11° (карта)

В среду, 26 октября, на западе и в центре Украины пройдут дожди, в Черниговской области - со снегом. Температура ночью -3°...+5°, днем до +10°. 

В четверг практически по всей стране ожидаются осадки, ночью -2°...+3°, днем до +9°. 

В пятницу в большинстве регионов без осадков, во Львовской и Волынской областях возможны дожди. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +4°...+9°.

В субботу во многих регионах пройдут дожди. Температура в стране ночью 0°...+6°, днем до +12°.

В воскресенье также ожидаются осадки, температура ночью 0°...+5°, днем до +11°.

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