Погода на неделю: в Украине похолодает, со среды во многих регионах пройдут дожди
На этой неделе в Украине похолодает, со среды во многих регионах пройдут дожди, местами со снегом.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине практически без осадков, температура днем поднимется до +11°.
Во вторник, 25 октября, по всей стране ожидается переменная облачность. Температура днем +3°...+13°.
В Украине сегодня практически без осадков, в западных областях до +11° (карта)
В среду, 26 октября, на западе и в центре Украины пройдут дожди, в Черниговской области - со снегом. Температура ночью -3°...+5°, днем до +10°.
В четверг практически по всей стране ожидаются осадки, ночью -2°...+3°, днем до +9°.
В пятницу в большинстве регионов без осадков, во Львовской и Волынской областях возможны дожди. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +4°...+9°.
В субботу во многих регионах пройдут дожди. Температура в стране ночью 0°...+6°, днем до +12°.
В воскресенье также ожидаются осадки, температура ночью 0°...+5°, днем до +11°.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +13°
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Днепр+29°... +13°
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Донецк+30°... +12°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+30°... +15°
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Ивано-Франковск+30°... +12°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+29°... +13°
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Луганск+30°... +12°
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Луцк+30°... +13°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+29°... +14°
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Полтава+29°... +14°
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Ровно+30°... +13°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+29°... +12°
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Тернополь+29°... +12°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+29°... +13°
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Черкассы+28°... +13°
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Чернигов+29°... +12°
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Черновцы+29°... +14°