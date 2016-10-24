В Украине объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 24 октября, во многих регионах Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с / dailymail.co.ru

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По прогнозам Укргидрометцентра, 24 октября в восточной части и Крыму, днем в северной половине страны местами порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-28 м/с", - говорится в сообщении.

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Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности, особенно во время пребывания на улице.

"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 октября на западе Украины днем до +11°, во Львовской области синоптики обещают дождь.