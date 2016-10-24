Сегодня днем в Киеве до +6°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 24 октября, в столице воздух прогреется до +6°, без осадков.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +4°. Ветер юго-восточный, до 5.6 м/с.

Сегодня солнце в столице взошло в 07:36, а зайдет в 17:47.

Читайте также Шторм в Одесской области повалил более 2,8 тысяч деревьев

Как сообщал УНИАН, 24 октября на западе Украины днем до +11°, во Львовской области синоптики обещают дождь.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.