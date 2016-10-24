В Украине сегодня практически без осадков, в западных областях до +11° (карта)

08:07, 24 октября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 24 октября на западе Украины днем до +11°, во Львовской области синоптики обещают дождь.

УНИАН
В большинстве областей сегодня без осадков / УНИАН

В столице сегодня переменная облачность, днем +6°. Ветер юго-восточный, до 5.6 м/с.

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Во Львове 24 октября возможен дождь, температура воздуха днем +11°. Ветер юго-восточный, умеренный.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +9°. Ветер юго-восточный, до 7.0 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник пасмурно. Температура +6°. Ветер юго-восточный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +9°, ветер восточный и северо-восточный, до 6.4 м/с.

УНИАН
На западе до +11° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +4°, ветер восточный, умеренный.

В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Температура днем +10°. Ветер восточный и северо-восточный, до 6.5 м/с.

В Днепре малооблачно. Температура воздуха +8°. Ветер восточный, слабый. 

Жителям Мариуполя на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +7°. Ветер восточный, до 5.0 м/с.

В Краматорске в понедельник без осадков, днем +7°. Ветер переменный, легкий.

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В Северодонецке пасмурно, температура днем +7°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

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