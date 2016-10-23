Укргидрометцентр прогнозирует на сегодня дожди в большинстве областей

Сегодня в большинстве областей Украины ожидается дождь.

В большинстве областей Украины сегодня ожидается дождь / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

«Днем 23 октября на Закарпатье сильный дождь. В западных, Житомирской, Винницкой, Одесской областях и на Киевщине и юге страны небольшой дождь; на остальной территории без осадков», - говорится в сообщении.

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Температура ночью 1-7° тепла. 23 октября на севере Левобережья около 0°; днем 5-11° тепла, на юге страны и на Закарпатье 9-14°.