Укргидрометцентр прогнозирует на сегодня дожди в большинстве областей
Сегодня в большинстве областей Украины ожидается дождь.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.
«Днем 23 октября на Закарпатье сильный дождь. В западных, Житомирской, Винницкой, Одесской областях и на Киевщине и юге страны небольшой дождь; на остальной территории без осадков», - говорится в сообщении.
Погода на выходные: на западе Украины пройдут дожди, на юге температура до +16° (карта)
Температура ночью 1-7° тепла. 23 октября на севере Левобережья около 0°; днем 5-11° тепла, на юге страны и на Закарпатье 9-14°.
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Луганск+30°... +12°
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