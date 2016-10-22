Киевлян предупредили о сильных порывах ветра

18:33, 22 октября 2016
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В КГГА предупреждают о сильных порывах ветра в Киеве.

Киевлян предупредили о сильных порывах ветра / Радио Свобода
Киевлян предупредили о сильных порывах ветра / Радио Свобода

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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"До конца суток 22 октября в столице ожидаются сильные порывы ветра до 15-18 м/с", - предупредили киевлян.

Так, в КГГА рекомендуют избегать пребывания вблизи больших деревьев, не парковать рядом с ними транспорт, также следует быть подальше от рекламных щитов и линий электропередач.

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