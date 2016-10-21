В результате землетрясения в Японии 40 тыс. потребителей остались без электричества

В результате землетрясения, которое произошло в Японии в пятницу, 21 октября, 40 тыс. потребителей остались без электричества.

Землетрясение в Японии / Kyodo / via REUTERS

Об этом сообщает Euronews.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в префектуре Тоттори на западе Японии. Очаг залегал на глубине 10 километров.

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Один человек получил серьезные повреждения, еще пятеро отделались легкими травмами.

В префектуре было приостановлено движение скоростных поездов и движение на отдельных участках скоростных шоссе.

Ранее сообщалось, что землетрясение ощущалось в 31 из 47 префектур Японии. По оценкам метеорологов, остаточные толчки меньшей силы продлятся еще неделю.