Тайфун "Сарика" нанес Китаю экономический ущерб в размере $800 миллионов

Тайфун "Сарика", который обрушился на Китай, нанес прямой экономический ущерб в размере $813 миллионов.

Тайфун "Сарика" в Китае / Reuters

Об этом сообщило Управление гражданской администрации Китая, передает "РИА Новости".

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В провинциях Гуандун, Хайнань, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР в зоне бедствия оказались 3,74 миллиона человек, проживающие в 11 городах и 50 уездах, 534 тысячи человек были срочно эвакуированы из пострадавших районов.

Стихия повредила более 5,6 тысяч зданий, пострадали 504 тысячи гектаров сельскохозяйственных культур.

Напомним, работа железнодорожного транспорта остановлена в китайской провинции Гуандун в связи с мощным тайфуном "Хаима".