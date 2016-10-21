В результате землетрясения в Японии пострадали шесть человек

14:31, 21 октября 2016
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Не менее шести человек пострадали в результате землетрясения, которое произошло в пятницу, 21 октября, в Японии.

В Японии произошло сильное землетрясение / Kyodo / via REUTERS
В Японии произошло сильное землетрясение / Kyodo / via REUTERS

Один человек получил серьезные повреждения, еще пятеро отделались легкими травмами.

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Землетрясение произошло в префектуре Тоттори, его очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр находился в центре префектуры, передает "РИА Новости" со ссылкой на агентство Kyodo.

По словам очевидцев, толчки были настолько сильными, что было трудно удержаться на ногах. Землетрясение ощущалось в 31 из 47 префектур Японии. По оценкам метеорологов, остаточные толчки меньшей силы продлятся еще неделю.

Напомним, в сентябре в Южной Корее произошло землетрясение магнитудой 5,8, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений.

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