На автодорогах Украины местами пройдут дожди, на западе до +13°

13:00, 21 октября 2016
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На украинских маршрутах в ближайшие дни температура поднимется до +13°, на западе пройдут дожди.

УНИАН
На автодорогах Украины местами пройдут дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня практически без осадков, температура до +9°. Завтра на этом маршруте в Одесской области пройдет дождь, температура +7°...+11°. В воскресенье без осадков, до +10°.

На трассе Киев - Ужгород сегодня местами ожидаются осадки, температура в дороге +7°... +13°. Завтра на этом маршруте пройдут дожди, температура до +14°. В воскресенье по этому маршруту в Житомирской и Ривненской областях ожидаются осадки, температура в дороге +7°... +13°.

Погода на выходные: на западе Украины пройдут дожди, на юге температура до +16° (карта)

На трассе Киев - Харьков сегодня переменная облачность. Температура в дороге +6°... +8°.  Завтра путешествующих по этому маршруту будет ожидать небольшая облачность, температура +7°... +8°.  В воскресенье пасмурно, до +7°.  

На Мариупольском направлении сегодня без осадков, температура +7°...+10°. Завтра по этому маршруту переменная облачность. В воскресенье пасмурно, до +9°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня малооблачно. Температура в дороге +7°… +9°. В субботу на этом маршруте пройдут дожди. В воскресенье также ожидаются осадки, температура до 8 градусов тепла.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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