На автодорогах Украины местами пройдут дожди, на западе до +13°
На украинских маршрутах в ближайшие дни температура поднимется до +13°, на западе пройдут дожди.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня практически без осадков, температура до +9°. Завтра на этом маршруте в Одесской области пройдет дождь, температура +7°...+11°. В воскресенье без осадков, до +10°.
На трассе Киев - Ужгород сегодня местами ожидаются осадки, температура в дороге +7°... +13°. Завтра на этом маршруте пройдут дожди, температура до +14°. В воскресенье по этому маршруту в Житомирской и Ривненской областях ожидаются осадки, температура в дороге +7°... +13°.
Погода на выходные: на западе Украины пройдут дожди, на юге температура до +16° (карта)
На трассе Киев - Харьков сегодня переменная облачность. Температура в дороге +6°... +8°. Завтра путешествующих по этому маршруту будет ожидать небольшая облачность, температура +7°... +8°. В воскресенье пасмурно, до +7°.
На Мариупольском направлении сегодня без осадков, температура +7°...+10°. Завтра по этому маршруту переменная облачность. В воскресенье пасмурно, до +9°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня малооблачно. Температура в дороге +7°… +9°. В субботу на этом маршруте пройдут дожди. В воскресенье также ожидаются осадки, температура до 8 градусов тепла.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+29°... +13°
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Днепр+29°... +13°
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Донецк+30°... +12°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+30°... +15°
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Ивано-Франковск+30°... +12°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+29°... +13°
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Луганск+30°... +12°
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Луцк+30°... +13°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+29°... +14°
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Полтава+29°... +14°
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Ровно+30°... +13°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+29°... +12°
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Тернополь+29°... +12°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+29°... +13°
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Черкассы+28°... +13°
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Чернигов+29°... +12°
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Черновцы+29°... +14°