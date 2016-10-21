Погода на выходные: на западе Украины пройдут дожди, на юге температура до +16° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных на юге Украины температура поднимется до +16°, на западе пройдут дожди.
В столице на выходных без осадков. В субботу температура воздуха ночью +3°, днем +7°. В воскресенье +3°...+7°.
Во Львове завтра ливень, ночью +4°, днем +9°. В воскресенье без осадков, +6°...+10°.
В Украине сегодня практически без осадков, на юге до +14° (карта)
Жителям Луцка синоптики обещают на выходных дожди. Температура воздуха в субботу ночью +6°, днем +8°. В воскресенье ночью +6°, днем +10°.
В Виннице в субботу пасмурно, температура воздуха +3°...+8°. В воскресенье до +7°, ожидается дождь.
Одесситам на завтра обещают дождь, температура ночью +6°, днем +11°. В воскресенье без осадков, температура +5°...+10°.
В Харькове в субботу малооблачно, температура ночью +1°, днем +7°. В воскресенье 0°...+6°, без осадков.
В Днепре в субботу переменная облачность. Температура ночью +1°, днем +10°. В воскресенье пасмурно, температура воздуха +1°...+9°.
В Симферополе завтра без осадков, +4°...+16°. В воскресенье +5°...+13°, малооблачно.
Жителям Мариуполя на субботу обещают солнечную погоду, температура ночью +3°, днем +9°. В воскресенье без осадков, температура поднимется до +8°.
В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +8°. В воскресенье температура поднимется до +7°, пасмурно.
В Северодонецке завтра облачно, температура ночью +3°, днем +8°. В воскресенье +2°...+7°, без осадков.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу дождь, температура до +9°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +5°, днем +9°.
В Моршине на Львовщине в субботу ливень, ночью +6°, днем +11°. В воскресенье без осадков, ночью +5°, днем до +10°.
В Трускавце в субботу пройдет дождь, температура до +8°. В воскресенье температура днем +10°, небольшая облачность.
В Сваляве завтра дождь, +9°, в воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +4° …+11°.
В Затоке в субботу пасмурно, днем до +11°, в воскресенье дождь, температура +8° …+11°.
На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до +15°
В Бердянске в субботу солнечно, температура до +9°. В воскресенье температура до +9°, облачно с прояснениями.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +13°
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Днепр+29°... +13°
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Донецк+30°... +12°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+30°... +15°
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Ивано-Франковск+30°... +12°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+29°... +13°
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Луганск+30°... +12°
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Луцк+30°... +13°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+29°... +14°
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Полтава+29°... +14°
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Ровно+30°... +13°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+29°... +12°
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Тернополь+29°... +12°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+29°... +13°
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Черкассы+28°... +13°
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Чернигов+29°... +12°
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Черновцы+29°... +14°