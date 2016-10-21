Погода на выходные: на западе Украины пройдут дожди, на юге температура до +16° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных на юге Украины температура поднимется до +16°, на западе пройдут дожди.

На выходных на западе Украины пройдут дожди / УНИАН

В столице на выходных без осадков. В субботу температура воздуха ночью +3°, днем +7°. В воскресенье +3°...+7°.

Во Львове завтра ливень, ночью +4°, днем +9°. В воскресенье без осадков, +6°...+10°.

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Жителям Луцка синоптики обещают на выходных дожди. Температура воздуха в субботу ночью +6°, днем +8°. В воскресенье ночью +6°, днем +10°.

В Виннице в субботу пасмурно, температура воздуха +3°...+8°. В воскресенье до +7°, ожидается дождь.

Одесситам на завтра обещают дождь, температура ночью +6°, днем +11°. В воскресенье без осадков, температура +5°...+10°.

В Харькове в субботу малооблачно, температура ночью +1°, днем +7°. В воскресенье 0°...+6°, без осадков.

Прогноз на 22 октября / УНИАН

Прогноз на 23 октября / УНИАН

В Днепре в субботу переменная облачность. Температура ночью +1°, днем +10°. В воскресенье пасмурно, температура воздуха +1°...+9°.

В Симферополе завтра без осадков, +4°...+16°. В воскресенье +5°...+13°, малооблачно.

Жителям Мариуполя на субботу обещают солнечную погоду, температура ночью +3°, днем +9°. В воскресенье без осадков, температура поднимется до +8°.

В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +8°. В воскресенье температура поднимется до +7°, пасмурно.

В Северодонецке завтра облачно, температура ночью +3°, днем +8°. В воскресенье +2°...+7°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу дождь, температура до +9°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +5°, днем +9°.

В Моршине на Львовщине в субботу ливень, ночью +6°, днем +11°. В воскресенье без осадков, ночью +5°, днем до +10°.

В Трускавце в субботу пройдет дождь, температура до +8°. В воскресенье температура днем +10°, небольшая облачность.

В Сваляве завтра дождь, +9°, в воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +4° …+11°.

В Затоке в субботу пасмурно, днем до +11°, в воскресенье дождь, температура +8° …+11°.

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В Бердянске в субботу солнечно, температура до +9°. В воскресенье температура до +9°, облачно с прояснениями.

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