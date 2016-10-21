На Юге Китая отменили рейсы поездов из-за мощного тайфуна "Хаима"

Сила тайфуна во время приземления вблизи побережья Хайфэн достигла 14 баллов

Железнодорожный вокзал в Китае / REUTERS

Работа железнодорожного транспорта остановлена в провинции Гуандун в связи с мощным тайфуном «Хаима», который сегодня накрыл провинцию, пишет Xinhua.

При этом, также остановлено воздушное сообщение.

Отмечается, что сила тайфуна во время приземления вблизи побережья Хайфэн достигла 14 баллов.

Читайте также Супертайфун "Хаима" ослаб после того, как достиг территории Филиппин (фоторепортаж)

Кроме того, ранее центральное метеорологическое бюро Китая объявило о «красный» уровень предупреждения в связи с тайфуном.

Ранее, мощный тайфун "Сарика", который обрушился на Китай во вторник, 18 октября, заставил местные власти эвакуировать 500 тыс. жителей.

Скорость ветра тайфуна достигала 162 км/ч. В провинции Хайнань эвакуировали жителей районов, которым угрожает стихия.