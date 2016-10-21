На Юге Китая отменили рейсы поездов из-за мощного тайфуна "Хаима"

11:56, 21 октября 2016
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Сила тайфуна во время приземления вблизи побережья Хайфэн достигла 14 баллов

Железнодорожный вокзал в Китае / REUTERS
Железнодорожный вокзал в Китае / REUTERS

Работа железнодорожного транспорта остановлена в провинции Гуандун в связи с мощным тайфуном «Хаима», который сегодня накрыл провинцию, пишет Xinhua.

При этом, также остановлено воздушное сообщение.

Отмечается, что сила тайфуна во время приземления вблизи побережья Хайфэн достигла 14 баллов.

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Кроме того, ранее центральное метеорологическое бюро Китая объявило о «красный» уровень предупреждения в связи с тайфуном.

Ранее, мощный тайфун "Сарика", который обрушился на Китай во вторник, 18 октября, заставил местные власти эвакуировать 500 тыс. жителей.

Скорость ветра тайфуна достигала 162 км/ч. В провинции Хайнань эвакуировали жителей районов, которым угрожает стихия.

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