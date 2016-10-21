В Гонконге из-за приближения тайфуна отменили более 700 авиарейсов (фоторепортаж)
Из-за приближения мощного тайфуна "Хаима" в Гонконге отменили 741 авиарейс.
Об этом сообщает CNN.
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В Гонконге объявлен 8-й сигнал штормового предупреждения, людям советуют не покидать свои дома и не приближаться к берегу. Скорость ветра достигает 105 км/ч.
Местные власти открыли 22 убежища, где сейчас в общей сложности находятся 129 человек.
По данным Международного аэропорта Гонконга, из-за стихии отменили 741 пассажирский рейс.
Напомним, тайфун "Хаима" привел к значительным разрушениям на Филиппинах, из-за стихии погибли не менее 12 человек.
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