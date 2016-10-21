В Японии произошло сильное землетрясение, есть пострадавшие

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в японской префектуре Тоттори.

В Японии произошло землетрясение / Reuters

Об этом сообщило Национальное метеорологическое агентство, передает ТАСС.

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Изначально жителям рекомендовали не приближаться к побережью, однако на данный момент угрозы цунами нет. После землетрясения зафиксировали около пяти афтершоков магнитудой до 5,0.

В результате землетрясения пострадали два человека, разрушено одно здание.

В префектуре было приостановлено движение скоростных поездов и движение на отдельных участках скоростных шоссе.

Напомним, в сентябре в Южной Корее произошло землетрясение магнитудой 5,8, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений.