В Японии произошло сильное землетрясение, есть пострадавшие

10:23, 21 октября 2016
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Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в японской префектуре Тоттори.

В Японии произошло землетрясение / Reuters
В Японии произошло землетрясение / Reuters

Об этом сообщило Национальное метеорологическое агентство, передает ТАСС.

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Изначально жителям рекомендовали не приближаться к побережью, однако на данный момент угрозы цунами нет. После землетрясения зафиксировали около пяти афтершоков магнитудой до 5,0.

В результате землетрясения пострадали два человека, разрушено одно здание.

В префектуре было приостановлено движение скоростных поездов и движение на отдельных участках скоростных шоссе. 

Напомним, в сентябре в Южной Корее произошло землетрясение магнитудой 5,8, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений.

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