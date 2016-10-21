В результате тайфуна "Хаима" на Филиппинах погибли 12 человек
Тайфун "Хаима" привел к значительным разрушениям, из-за стихии погибли не менее 12 человек.
Об этом сообщает The Weather Channel.
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Большинство жертв погибли в результате оползней, которые сошли из-за сильных осадков.
Стихия привела к тому, что многие автодороги оказались заблокированы, а несколько городов изолированы от остальной территории из-за наводнений.
По словам губернатора провинции Кагаян, сильный ветер выбил стекла и сорвал крыши со многих зданий. В городе Тугегарао тайфун повредил или разрушил 100% зданий.
Ранее сообщалось, что из-за приближения тайфуна "Хаима" в 32 районах Филиппин объявили штормовое предупреждение.
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