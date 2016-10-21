Сегодня в Киеве без осадков, температура днем до +7°

08:30, 21 октября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 21 октября в столице воздух прогреется до +7°, без осадков.

УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +4°. Ветер восточный и юго-восточный, до 5.4 м/с.

На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до +15°

Сегодня солнце в столице взошло в 07:31, а зайдет в 17:52.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 21 октября на юге Украины днем до +14°, во Львовской и Одесской областях возможны дожди. 

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