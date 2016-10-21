В Украине сегодня практически без осадков, на юге до +14° (карта)

08:05, 21 октября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 21 октября на юге Украины днем до +14°, во Львовской и Одесской областях возможны дожди. 

УНИАН
В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН

В столице сегодня переменная облачность, днем +7°. Ветер юго-восточный, до 5.4 м/с.

На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до +15°

Во Львове 21 октября возможен дождь, температура воздуха днем +10°. Ветер юго-восточный, умеренный.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +9°. Ветер юго-восточный, до 7.4 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу переменная облачность. Температура +7°. Ветер юго-восточный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают дождь, температура днем +9°, ветер восточный и северо-восточный, до 7.6 м/с.

УНИАН
На юге до +14° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +6°, ветер восточный, слабый.

В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Температура днем +14°. Ветер восточный и северо-восточный, до 5.3 м/с.

В Днепре малооблачно. Температура воздуха +9°. Ветер восточный, слабый. 

Жителям Мариуполя на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +10°. Ветер восточный, до 5.0 м/с.

В Краматорске в пятницу без осадков, днем +7°. Ветер переменный, легкий.

В ближайшие дни в некоторых областях Украины ожидаются дожди и сильный ветер

В Северодонецке пасмурно, температура днем +6°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

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