В Украине сегодня практически без осадков, на юге до +14° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 21 октября на юге Украины днем до +14°, во Львовской и Одесской областях возможны дожди.

В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН

В столице сегодня переменная облачность, днем +7°. Ветер юго-восточный, до 5.4 м/с.

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Во Львове 21 октября возможен дождь, температура воздуха днем +10°. Ветер юго-восточный, умеренный.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +9°. Ветер юго-восточный, до 7.4 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу переменная облачность. Температура +7°. Ветер юго-восточный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают дождь, температура днем +9°, ветер восточный и северо-восточный, до 7.6 м/с.

На юге до +14° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +6°, ветер восточный, слабый.

В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Температура днем +14°. Ветер восточный и северо-восточный, до 5.3 м/с.

В Днепре малооблачно. Температура воздуха +9°. Ветер восточный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +10°. Ветер восточный, до 5.0 м/с.

В Краматорске в пятницу без осадков, днем +7°. Ветер переменный, легкий.

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В Северодонецке пасмурно, температура днем +6°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

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