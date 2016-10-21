В Украине сегодня практически без осадков, на юге до +14° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 21 октября на юге Украины днем до +14°, во Львовской и Одесской областях возможны дожди.
В столице сегодня переменная облачность, днем +7°. Ветер юго-восточный, до 5.4 м/с.
На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до +15°
Во Львове 21 октября возможен дождь, температура воздуха днем +10°. Ветер юго-восточный, умеренный.
В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +9°. Ветер юго-восточный, до 7.4 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу переменная облачность. Температура +7°. Ветер юго-восточный, умеренный.
Одесситам на сегодня обещают дождь, температура днем +9°, ветер восточный и северо-восточный, до 7.6 м/с.
В Харькове без осадков. Температура до +6°, ветер восточный, слабый.
В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Температура днем +14°. Ветер восточный и северо-восточный, до 5.3 м/с.
В Днепре малооблачно. Температура воздуха +9°. Ветер восточный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +10°. Ветер восточный, до 5.0 м/с.
В Краматорске в пятницу без осадков, днем +7°. Ветер переменный, легкий.
В ближайшие дни в некоторых областях Украины ожидаются дожди и сильный ветер
В Северодонецке пасмурно, температура днем +6°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +13°
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Днепр+29°... +13°
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Донецк+30°... +12°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+30°... +15°
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Ивано-Франковск+30°... +12°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+29°... +13°
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Луганск+30°... +12°
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Луцк+30°... +13°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+29°... +14°
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Полтава+29°... +14°
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Ровно+30°... +13°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+29°... +12°
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Тернополь+29°... +12°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+29°... +13°
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Черкассы+28°... +13°
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Чернигов+29°... +12°
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Черновцы+29°... +14°