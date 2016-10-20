Завтра днем в Киеве до +8°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 21 октября, в столице без осадков, температура воздуха днем +8°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +4°.

Читайте также На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до +15°

Ветер восточный и юго-восточный, до 5.0 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:31, а зайдет в 17:52.

Как сообщал УНИАН, 21 октября в Украине без осадков, на юге до +15°.

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