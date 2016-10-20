Завтра днем в Киеве до +8°, без осадков
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 21 октября, в столице без осадков, температура воздуха днем +8°.
К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +4°.
На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до +15°
Ветер восточный и юго-восточный, до 5.0 м/с.
Завтра солнце в столице взойдет в 07:31, а зайдет в 17:52.
Как сообщал УНИАН, 21 октября в Украине без осадков, на юге до +15°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+29°... +13°
-
Днепр+29°... +13°
-
Донецк+30°... +12°
-
Житомир+29°... +15°
-
Запорожье+30°... +15°
-
Ивано-Франковск+30°... +12°
-
Киев+29°... +14°
-
Кировоград+29°... +13°
-
Луганск+30°... +12°
-
Луцк+30°... +13°
-
Львов+27°... +13°
-
Николаев+31°... +14°
-
Одесса+29°... +14°
-
Полтава+29°... +14°
-
Ровно+30°... +13°
-
Симферополь+29°... +15°
-
Сумы+29°... +12°
-
Тернополь+29°... +12°
-
Харьков+29°... +14°
-
Херсон+31°... +14°
-
Хмельницкий+29°... +13°
-
Черкассы+28°... +13°
-
Чернигов+29°... +12°
-
Черновцы+29°... +14°
Виргиния, США
+ 34 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +34 °
Влажность: 47 %
Давление: 761 мм
Ветер: 5.7 м/с
Вероятность осадков: 11 %
Восход: 06:08
Закат 20:05
Фаза луны:
Лента новостей