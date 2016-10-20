В Украине завтра без осадков, на юге до +15° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 21 октября в Украине без осадков, на юге до +15°.

В Украине завтра без осадков / УНИАН

В Киеве завтра без осадков, ночью +3°, днем +8°. Ветер восточный и юго-восточный, до 5.0 м/с.

Во Львове 21 октября переменная облачность, ночью +6°, днем +10°. Ветер юго-восточный, умеренный.

Читайте также На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до +15°

В Луцке завтра пасмурно. Температура воздуха ночью +5°, днем +9°. Ветер юго-восточный, до 6.4 м/с.

В Виннице в пятницу без осадков. Температура ночью +3°, днем +7°. Ветер юго-восточный, слабый.

Одесситам на завтра обещают пасмурную погоду. Температура ночью +6°, днем +9°, ветер восточный, умеренный.

В Харькове в пятницу облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +6°. Ветер восточный, слабый.

В Днепре на завтра синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью +2°, днем +11°. Ветер восточный, до 4.9 м/с.

В Симферополе солнечно. Температура ночью +5°, днем +15°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

Жителям Мариуполя обещают пасмурную погоду, температура ночью +4°, днем +10°. Ветер восточный и северо-восточный, до 7.7 м/с.

В Краматорске в пятницу без осадков, температура ночью 0°, днем +7°, ветер восточный и северо-восточный, слабый.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями. Температура ночью +1°, днем +8°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.5 м/с.

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