В Украине завтра без осадков, на юге до +15° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 21 октября в Украине без осадков, на юге до +15°.
В Киеве завтра без осадков, ночью +3°, днем +8°. Ветер восточный и юго-восточный, до 5.0 м/с.
Во Львове 21 октября переменная облачность, ночью +6°, днем +10°. Ветер юго-восточный, умеренный.
На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до +15°
В Луцке завтра пасмурно. Температура воздуха ночью +5°, днем +9°. Ветер юго-восточный, до 6.4 м/с.
В Виннице в пятницу без осадков. Температура ночью +3°, днем +7°. Ветер юго-восточный, слабый.
Одесситам на завтра обещают пасмурную погоду. Температура ночью +6°, днем +9°, ветер восточный, умеренный.
В Харькове в пятницу облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +6°. Ветер восточный, слабый.
В Днепре на завтра синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью +2°, днем +11°. Ветер восточный, до 4.9 м/с.
В Симферополе солнечно. Температура ночью +5°, днем +15°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.
Жителям Мариуполя обещают пасмурную погоду, температура ночью +4°, днем +10°. Ветер восточный и северо-восточный, до 7.7 м/с.
В Краматорске в пятницу без осадков, температура ночью 0°, днем +7°, ветер восточный и северо-восточный, слабый.
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями. Температура ночью +1°, днем +8°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.5 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +13°
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Днепр+29°... +13°
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Донецк+30°... +12°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+30°... +15°
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Ивано-Франковск+30°... +12°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+29°... +13°
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Луганск+30°... +12°
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Луцк+30°... +13°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+29°... +14°
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Полтава+29°... +14°
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Ровно+30°... +13°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+29°... +12°
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Тернополь+29°... +12°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+29°... +13°
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Черкассы+28°... +13°
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Чернигов+29°... +12°
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Черновцы+29°... +14°