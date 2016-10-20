На Филиппинах проверяют информацию о семи жертвах супертайфуна "Хаима"
Филиппинский Национальный совет по управлению в чрезвычайных ситуациях проверяет информацию о семи жертвах супертайфуна "Хаима".
Об этом заявил исполнительный директор совета Рикардо Халад, передает "РИА Новости".
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Также сильный ветер сорвал крыши на нескольких зданиях, среди которых Управления гражданской обороны в провинции Кагаян.
Сейчас скорость ветра в эпицентре тайфуна составляет 150 км/ч с порывами до 185 км/ч. Стихия находится в 100 км к северо-западу от города Лаоаг в провинции Северный Илокос и движется на северо-запад со скоростью 21 км/ч.
Ранее сообщалось, что из-за приближения тайфуна "Хаима" в 32 районах Филиппин объявили штормовое предупреждение.
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