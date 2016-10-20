Рядом с Лос-Анджелесом бушует лесной пожар (видео)

14:42, 20 октября 2016
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Недалеко от Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) начался лесной пожар, который несет угрозу многим домам в округе.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает The Weather Channel.

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Пожар начался вечером 19 октября, огонь уничтожил более 40 га леса. На данный момент спасателям удалось замедлить распространение огня, однако несколько областей возгорания все еще активны.

Пожарным помогали тушить огонь несколько вертолетов.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало, причина пожара на данный момент неизвестна.

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Видео опубликовано Davy (@thelastofus420)

Напомним, лесной пожар в американском штате Колорадо, который начался в понедельник, 17 октября, уничтожил несколько зданий.

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