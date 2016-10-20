Рядом с Лос-Анджелесом бушует лесной пожар (видео)
Недалеко от Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) начался лесной пожар, который несет угрозу многим домам в округе.
Об этом сообщает The Weather Channel.
Власти Индонезии направили 5 тысяч человек на остров Калимантан для тушения лесных пожаров
Пожар начался вечером 19 октября, огонь уничтожил более 40 га леса. На данный момент спасателям удалось замедлить распространение огня, однако несколько областей возгорания все еще активны.
Пожарным помогали тушить огонь несколько вертолетов.
Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало, причина пожара на данный момент неизвестна.
Напомним, лесной пожар в американском штате Колорадо, который начался в понедельник, 17 октября, уничтожил несколько зданий.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+24°... +10°
-
Днепр+22°... +9°
-
Донецк+20°... +5°
-
Житомир+24°... +10°
-
Запорожье+22°... +10°
-
Ивано-Франковск+27°... +11°
-
Киев+22°... +11°
-
Кировоград+22°... +8°
-
Луганск+19°... +6°
-
Луцк+26°... +12°
-
Львов+26°... +15°
-
Николаев+25°... +10°
-
Одесса+28°... +12°
-
Полтава+20°... +10°
-
Ровно+26°... +11°
-
Симферополь+25°... +9°
-
Сумы+18°... +8°
-
Тернополь+25°... +12°
-
Харьков+18°... +9°
-
Херсон+25°... +10°
-
Хмельницкий+24°... +12°
-
Черкассы+22°... +11°
-
Чернигов+21°... +9°
-
Черновцы+28°... +15°
Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 89 %
Давление: 749 мм
Ветер: 2.1 м/с
Вероятность осадков: 62 %
Восход: 05:45
Закат 20:29
Видимость: 0.4 км
Фаза луны:
Лента новостей