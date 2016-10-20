На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до +15°
Сегодня и завтра на украинских трассах без осадков. Теплее всего будет на западе - до +15°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса без осадков. Температура +7°… +10°. Завтра на этом маршруте температура до +9°, пасмурно.
На трассе Киев - Ужгород без осадков, температура в дороге +7° … +15°. В пятницу на этом маршруте в Закарпатской области ожидаются осадки, температура до +14°.
Сегодня в Украине без осадков, на юге температура до +13° (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +9°, небольшая облачность. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +9°.
В направлении Харькова облачно с прояснениями. Температура в дороге до +8°. 20 октября на этом направлении без осадков, температура +8°… +11°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня малооблачно, +7° … +8°. По данному направлению в пятницу переменная облачность, температура до +10°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+24°... +10°
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Днепр+22°... +9°
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Донецк+20°... +5°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +11°
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Киев+22°... +11°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+19°... +6°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+26°... +15°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+26°... +11°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+18°... +8°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+24°... +12°
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Черкассы+22°... +11°
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Чернигов+21°... +9°
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Черновцы+28°... +15°