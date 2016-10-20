На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до +15°

13:00, 20 октября 2016
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Сегодня и завтра на украинских трассах без осадков. Теплее всего будет на западе - до +15°.

rutrassa.ru
На автодорогах Украины без осадков / rutrassa.ru

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса без осадков. Температура +7°… +10°. Завтра на этом маршруте температура до +9°, пасмурно.

На трассе Киев - Ужгород без осадков, температура в дороге +7° … +15°. В пятницу на этом маршруте в Закарпатской области ожидаются осадки, температура до +14°.

Сегодня в Украине без осадков, на юге температура до +13° (карта)

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +9°, небольшая облачность. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +9°.

В направлении Харькова облачно с прояснениями. Температура в дороге до +8°. 20 октября на этом направлении без осадков, температура +8°… +11°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня малооблачно, +7° … +8°. По данному направлению в пятницу переменная облачность, температура до +10°. 

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