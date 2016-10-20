Из-за сильных дождей в Гондурасе эвакуируют местное население

12:06, 20 октября 2016
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В среду, 19 октября, в южных районах Гондураса объявили красный уровень тревоги из-за проливных дождей.

Reuters
Reuters

Указанный уровень тревоги означает эвакуацию населения, передает "РИА Новости" со ссылкой на El Heraldo.

Ливень затопил улицы Гонконга (видео)

"Мы стоим перед лицом неминуемого наводнения", - сказал уполномоченный постоянного комитета по рискам Гондураса Хуан Рейес.

За несколько часов выпало около 150 мм осадков, что неизбежно приведет к выходу из берегов местных рек. Больше всего затопление угрожает муниципалитету Марковия. Уже сейчас сообщение с рядом его районов полностью нарушено.

Напомним, мощный тайфун "Сарика", который обрушился на Китай во вторник, 18 октября, вынудил местные власти эвакуировать 500 тыс. жителей.

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