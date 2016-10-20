Ливень затопил улицы Гонконга (видео)

11:32, 20 октября 2016
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В среду, 19 октября, на Гонконг обрушился проливной дождь.

Ливень затопил улицы Гонконга / twitter.com @SCMP_News
Ливень затопил улицы Гонконга / twitter.com @SCMP_News

Об этом сообщает South China Morning Post.

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Ливень парализовал движение транспорта, многим людям пришлось добираться домой пешком.

Всего за час выпало 70 мм осадков. Местные жители говорят, что никогда не видели таких подтоплений.

Отмечается, что ситуация нормализовалась примерно в 19:30 по местному времени.

Сейчас Гонконг готовится к супертайфуну "Хаима", поэтому метеорологи предупреждают о возможности новых наводнений.

Напомним, мощный тайфун "Сарика", который обрушился на Китай во вторник, 18 октября, вынудил местные власти эвакуировать 500 тыс. жителей.

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