В ближайшие дни в некоторых областях Украины ожидаются дожди и сильный ветер

10:29, 20 октября 2016
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В ближайшие дни во многих областях Украины пройдут дожди, на западе ожидается сильный ветер.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе температура до +15°

21 октября на западе страны ожидается небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях порывы 15-18 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, на побережье морей местами и в западных областях 1-6° тепла; днем 5-10°, в южной части и на Закарпатье до 14°.

"В западных, Житомирской, Винницкой, Одесской областях, 23 октября и на Киевщине и юге страны небольшой дождь; на остальной территории без осадков. Температура ночью 1-7° тепла, 22 октября на севере Левобережья около 0°; днем 5-11° тепла, на юге страны, 23 октября и на Закарпатье 9-14°", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 октября на юге Украины днем до +13°, без осадков.

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