Супертайфун "Хаима" ослаб после того, как достиг территории Филиппин (фоторепортаж)

Супертайфун "Хаима" несколько ослаб после того, как в ночь на 20 октября достиг территории Филиппин.

Тайфун "Хаима" на Филиппинах / Reuters

Об этом сообщила Филиппинская администрация атмосферных, геофизических и астрономических услуг, передает "РИА Новости".

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В настоящее время скорость в эпицентре тайфуна составляет 185 км/ч с порывами до 230 км/ч.

Сейчас центр стихии находится в 40 км на северо-запад города Лаоаг в провинции Северный Илокос и движется на северо-запад со скоростью 22 км/ч. Ожидается, что "Хаима" может покинуть Филиппины уже вечером в четверг.

Ранее сообщалось, что из-за приближения тайфуна "Хаима" в 32 районах Филиппин объявили штормовое предупреждение.