В Киеве сегодня днем до +7°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 20 октября, в столице воздух прогреется до +7°, без осадков.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +2°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3.7 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:29, а зайдет в 17:54.

Как сообщал УНИАН, 20 октября на юге Украины днем до +13°, без осадков.

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