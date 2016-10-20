В Киеве сегодня днем до +7°, без осадков

08:30, 20 октября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 20 октября, в столице воздух прогреется до +7°, без осадков.

УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +2°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3.7 м/с.

На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе температура до +15°

Сегодня солнце в столице взошло в 07:29, а зайдет в 17:54.

Как сообщал УНИАН, 20 октября на юге Украины днем до +13°, без осадков. 

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