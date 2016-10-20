Сегодня в Украине без осадков, на юге температура до +13° (карта)

08:06, 20 октября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 20 октября на юге Украины днем до +13°, без осадков. 

УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

В столице сегодня переменная облачность, днем +7°. Ветер восточный юго-восточный, до 3.7 м/с.

На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе температура до +15°

Во Львове 20 октября малооблачно, температура воздуха днем +8°. Ветер юго-восточный, умеренный.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +10°. Ветер юго-восточный, до 4.8 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг переменная облачность. Температура +7°. Ветер юго-восточный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +10°, ветер восточный и северо-восточный, до 6.2 м/с.

УНИАН
На юге сегодня до +13° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +5°, ветер переменный, легкий.

В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Температура днем +13°. Ветер восточный и северо-восточный, до 8.0 м/с.

В Днепре малооблачно. Температура воздуха +9°. Ветер восточный, слабый. 

Жителям Мариуполя на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем +8°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.

В Краматорске в четверг без осадков, днем +7°. Ветер переменный, легкий.

Синоптики обещают небольшое потепление на выходные

В Северодонецке пасмурно, температура днем +6°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

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