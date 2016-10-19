В Киеве завтра днем до +8°, без осадков

19:00, 19 октября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 20 октября в столице без осадков, температура воздуха днем +8°.

panoramio.com, Sensei Yuri
В Киеве завтра без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +4°.

На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе температура до +15°

Ветер восточный и юго-восточный, до 3.7 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:29, а зайдет в 17:54.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 20 октября, в Украине без осадков, на юге до +14°.

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