В Киеве завтра днем до +8°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 20 октября в столице без осадков, температура воздуха днем +8°.

В Киеве завтра без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +4°.

Читайте также На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе температура до +15°

Ветер восточный и юго-восточный, до 3.7 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:29, а зайдет в 17:54.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 20 октября, в Украине без осадков, на юге до +14°.