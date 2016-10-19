Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +14° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 20 октября, в Украине без осадков, на юге до +14°.

Завтра в Украине без осадков / УНИАН

В Киеве завтра без осадков, ночью +1°, днем +8°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3.7 м/с.

Во Львове 20 октября переменная облачность, ночью +4°, днем +9°. Ветер юго-восточный, умеренный.

Читайте также На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе температура до +15°

В Луцке завтра переменная облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +10°. Ветер юго-восточный, до 6.0 м/с.

В Виннице в четверг без осадков. Температура ночью 0°, днем +6°. Ветер восточный и юго-восточный, слабый.

Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью +5°, днем +9°, ветер восточный и северо-восточный, слабый.

В Харькове в четверг облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +5°. Ветер восточный, слабый.

В Днепре на завтра синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью +1°, днем +9°. Ветер восточный, до 3.8 м/с.

В Симферополе солнечно. Температура ночью +3°, днем +14°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

Жителям Мариуполя обещают пасмурную погоду, температура ночью +1°, днем +8°. Ветер восточный и северо-восточный, до 6.8 м/с.

В Краматорске в четверг без осадков, температура ночью -1°, днем +7°, ветер восточный и северо-восточный, слабый.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями. Температура ночью +2°, днем +7°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3.5 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.