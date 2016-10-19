Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +14° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 20 октября, в Украине без осадков, на юге до +14°.
В Киеве завтра без осадков, ночью +1°, днем +8°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3.7 м/с.
Во Львове 20 октября переменная облачность, ночью +4°, днем +9°. Ветер юго-восточный, умеренный.
На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе температура до +15°
В Луцке завтра переменная облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +10°. Ветер юго-восточный, до 6.0 м/с.
В Виннице в четверг без осадков. Температура ночью 0°, днем +6°. Ветер восточный и юго-восточный, слабый.
Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью +5°, днем +9°, ветер восточный и северо-восточный, слабый.
В Харькове в четверг облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +5°. Ветер восточный, слабый.
В Днепре на завтра синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью +1°, днем +9°. Ветер восточный, до 3.8 м/с.
В Симферополе солнечно. Температура ночью +3°, днем +14°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.
Жителям Мариуполя обещают пасмурную погоду, температура ночью +1°, днем +8°. Ветер восточный и северо-восточный, до 6.8 м/с.
В Краматорске в четверг без осадков, температура ночью -1°, днем +7°, ветер восточный и северо-восточный, слабый.
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями. Температура ночью +2°, днем +7°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3.5 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +10°
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Днепр+22°... +9°
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Донецк+20°... +5°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +11°
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Киев+22°... +11°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+19°... +6°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+26°... +15°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+26°... +11°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+18°... +8°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+24°... +12°
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Черкассы+22°... +11°
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Чернигов+21°... +9°
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Черновцы+28°... +15°