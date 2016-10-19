Приближающаяся к Филиппинам буря набрала силу супертайфуна

16:02, 19 октября 2016
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Приближающийся к территории Филиппин тайфун "Хаима" развился в супертайфун.

Тайфун
Тайфун "Хаима" развился в супертайфун / Reuters

Об этом сообщает GMA News.

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Филиппинская администрация атмосферных, геофизических и астрономических услуг сообщила, что в эпицентре тайфуна скорость ветра составляет 225 км/ч, иногда с порывами до 315 км/ч.

Согласно классификации филиппинских метеорологов, супертайфуном становятся бури, скорость ветра при которых достигает не менее 220 км/ч.

Ранее сообщалось, что из-за приближения тайфуна "Хаима" в 32 районах Филиппин объявили штормовое предупреждение.

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