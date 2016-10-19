Масштабный лесной пожар в Колорадо уничтожил несколько домов

Лесной пожар в американском штате Колорадо, который начался в понедельник, 17 октября, уничтожил несколько зданий.

Лесной пожар в Колорадо уничтожил несколько домов / twitter.com @junkinsfire

Об этом сообщает The Weather Channel.

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Огонь распространился на площадь более 6 тыс. га. Стремительному распространению пожара способствует сильный ветер - порывы достигают 64 км/ч.

В полиции подтвердили, что огонь уничтожил семь зданий, в том числе два жилых дома. На данный момент под угрозой находятся еще 300 домов.

Сообщается, что с пожаром борются 114 спасателей.

Напомним, масштабный лесной пожар на севере штата Калифорния (США) уничтожил восемь домов, также пострадал один пожарный.