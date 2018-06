Шторм в Онтарио оставил тысячи потребителей без электричества (фото, видео)

Об этом сообщает CBC News.

Особенно пострадал город Коллингвуд, где стихия повредила несколько зданий. По словам полицейских, сильный ветер также повалил деревья и линии электропередач.

Местным жителям советуют не покидать свои дома, пока спасатели расчищают дороги от веток и проводов.

Wind damage in Collingwood pic.twitter.com/PIiUx3Oepz

Bit of a breeze here in #Craigleith #Collingwood #onstorm pic.twitter.com/Vye0JxKwjq