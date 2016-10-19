Шторм в Онтарио оставил тысячи потребителей без электричества (фото, видео)

14:01, 19 октября 2016
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Сильный шторм накрыл канадскую провинцию Онтарио, оставив тысячи потребителей без электричества.

Мощный шторм накрыл Онтарио / twitter.com, @Media371
Мощный шторм накрыл Онтарио / twitter.com, @Media371

Об этом сообщает CBC News.

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Особенно пострадал город Коллингвуд, где стихия повредила несколько зданий. По словам полицейских, сильный ветер также повалил деревья и линии электропередач.

Местным жителям советуют не покидать свои дома, пока спасатели расчищают дороги от веток и проводов.

Напомним, из-за приближения тайфуна "Хаима" в 32 районах Филиппин объявили штормовое предупреждение.

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