На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе температура до +15°

13:00, 19 октября 2016
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В среду и четверг на дорогах Украины без осадков. Теплее всего будет на западе - до +15°.

rutrassa.ru
На украинских маршрутах без осадков / rutrassa.ru

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса без осадков. Температура +8°… +10°. Завтра на этом маршруте температура до +9°, облачно с прояснениями.

На трассе Киев - Ужгород без осадков, температура в дороге +8° … +13°. В четверг на этом маршруте ожидается переменная облачность, температура до +15°.

В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +13° (карта)

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +9°, небольшая облачность. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +9°.

В направлении Харькова облачно с прояснениями. Температура в дороге до +8°. 20 октября на этом направлении без осадков, температура +5°… +8°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня малооблачно, +8° … +9°. По данному направлению в четверг переменная облачность, температура до +9°. 

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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