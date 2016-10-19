На Филиппинах объявили штормовое предупреждение в связи с приближением тайфуна "Хаима"

12:08, 19 октября 2016
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Из-за приближения тайфуна "Хаима" в 32 районах Филиппин объявили штормовое предупреждение.

К Филиппинам приближается тайфун "Хаима" / Reuters
К Филиппинам приближается тайфун "Хаима" / Reuters

Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 260 км/ч, передает РИА "Новости" со ссылкой на Philippine Daily Inquirer.

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"Хаима" может стать самым мощным тайфуном за три года после прохождения через страну супертайфуна "Йоланда", который унес жизни тысяч филиппинцев.

Тайфун в настоящее время находится в 450 км к востоку от города Касигуран в провинции Аурора и движется на северо-запад со скоростью 26 км/ч. Ожидается, что тайфун достигнет филиппинской провинции Кагаян утром в четверг.

Местные власти начали принудительную эвакуацию в районах, которым угрожает стихия.

Напомним, мощный тайфун "Сарика", который обрушился на Китай во вторник, 18 октября, вынудил местные власти эвакуировать 500 тыс. жителей.

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