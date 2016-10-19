Синоптики обещают небольшое потепление на выходные

На этих выходных в Украине потеплеет, в некоторых областях пройдут дожди.

На выходных в Украине потеплеет / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"В западных, Житомирской, Винницкой, Одесской областях, 23 октября на Киевщине и юге страны небольшой дождь; на остальной территории без осадков. Температура ночью 1-7° тепла, 22 октября на севере Левобережья около 0°; днем 5-11° тепла, на юге страны 23 октября и на Закарпатье 9-14°", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 19 октября на юге Украины днем до +13°, без осадков.