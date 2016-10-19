Сентябрь-2016 стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений
Сентябрь 2016 года стал самым теплым за 136 лет метеонаблюдений.
Об этом говорится в отчете NASA.
Август-2016 стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений
В сентябре этого года температура была на 0,004° C выше, чем в 2014 году, когда был зафиксирован предыдущий температурный рекорд.
Среднемесячные температуры повышаются вот уже 11 месяцев подряд - с октября 2015.
В то же время ученые отмечают, что для понимания происходящих климатических изменений, которые влияют на планету, наиболее важными являются долгосрочные тенденции.
Напомним, средняя температура воздуха календарного лета 2016 года в Киеве составила +21,4°, что на 2,7° превышает климатическую норму.
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