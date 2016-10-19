В Китае из-за тайфуна "Сарика" эвакуировали полмиллиона человек

Мощный тайфун "Сарика", который обрушился на Китай во вторник, 18 октября, вынудил местные власти эвакуировать 500 тыс. жителей.

Тайфун "Сарика" в Китае / Reuters

Об этом сообщает Xinhua.

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Скорость ветра тайфуна достигала 162 км/ч. В провинции Хайнань эвакуировали жителей районов, которым угрожает стихия.

Сообщается, что департамент гражданской администрации направил в зоны бедствия палатки, одеяла, продукты питания и питьевую воду.

Во вторник в главном аэропорту провинции "Мэйлань" отменили 250 рейсов. Также было прекращено движение высокоскоростных поездов.

Ранее сообщалось, что в восьми городах провинции Хайнань были отменены занятия в школах и детских садах в среднем на три дня.