В Китае из-за тайфуна "Сарика" эвакуировали полмиллиона человек
Мощный тайфун "Сарика", который обрушился на Китай во вторник, 18 октября, вынудил местные власти эвакуировать 500 тыс. жителей.
Об этом сообщает Xinhua.
Число жертв наводнения во Вьетнаме увеличилось до 31
Скорость ветра тайфуна достигала 162 км/ч. В провинции Хайнань эвакуировали жителей районов, которым угрожает стихия.
Сообщается, что департамент гражданской администрации направил в зоны бедствия палатки, одеяла, продукты питания и питьевую воду.
Во вторник в главном аэропорту провинции "Мэйлань" отменили 250 рейсов. Также было прекращено движение высокоскоростных поездов.
Ранее сообщалось, что в восьми городах провинции Хайнань были отменены занятия в школах и детских садах в среднем на три дня.
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