В Киеве сегодня днем до +8°, без осадков

08:30, 19 октября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 19 октября в столице воздух прогреется до +8°, без осадков.

photographers.ua, jDtnt
В Киеве сегодня без осадков / photographers.ua, jDtnt

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +3°. Ветер юго-восточный, до 4.3 м/с.

На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до +11°

Сегодня солнце в столице взошло в 07:27, а зайдет в 17:56.

Как сообщал УНИАН, в среду, 19 октября на юге Украины днем до +13°, без осадков. 

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