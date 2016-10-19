В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +13° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 19 октября на юге Украины днем до +13°, без осадков.
В столице сегодня переменная облачность, днем +8°. Ветер юго-восточный, до 4.3 м/с.
На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до +11°
Во Львове 19 октября малооблачно, температура воздуха днем +9°. Ветер юго-восточный, слабый.
В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +8°. Ветер юго-восточный, до 4.8 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду переменная облачность. Температура +7°. Ветер юго-восточный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +9°, ветер восточный и северо-восточный, до 6.2 м/с.
В Харькове без осадков. Температура до +5°, ветер переменный, легкий.
В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Температура днем +13°. Ветер восточный и северо-восточный, до 8.0 м/с.
В Днепре малооблачно. Температура воздуха +9°. Ветер восточный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +8°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.
В Краматорске в среду без осадков, днем +7°. Ветер переменный, легкий.
В Киеве зафиксировали первые морозы
В Северодонецке пасмурно, температура днем +7°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +10°
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Днепр+22°... +9°
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Донецк+20°... +5°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +11°
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Киев+22°... +11°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+19°... +6°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+26°... +15°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+26°... +11°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+18°... +8°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+24°... +12°
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Черкассы+22°... +11°
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Чернигов+21°... +9°
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Черновцы+28°... +15°