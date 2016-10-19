В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +13° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 19 октября на юге Украины днем до +13°, без осадков.

В Украине сегодня без осадков / sunny7.ua

В столице сегодня переменная облачность, днем +8°. Ветер юго-восточный, до 4.3 м/с.

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Во Львове 19 октября малооблачно, температура воздуха днем +9°. Ветер юго-восточный, слабый.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +8°. Ветер юго-восточный, до 4.8 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду переменная облачность. Температура +7°. Ветер юго-восточный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +9°, ветер восточный и северо-восточный, до 6.2 м/с.

На юге сегодня до +13° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +5°, ветер переменный, легкий.

В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Температура днем +13°. Ветер восточный и северо-восточный, до 8.0 м/с.

В Днепре малооблачно. Температура воздуха +9°. Ветер восточный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +8°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.

В Краматорске в среду без осадков, днем +7°. Ветер переменный, легкий.

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В Северодонецке пасмурно, температура днем +7°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

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