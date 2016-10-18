В Киеве завтра днем до +7°, без осадков

19:00, 18 октября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 19 октября, в столице без осадков, температура воздуха днем +7°.

УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +1°.

На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до +11°

Ветер юго-восточный, до 4.1 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:27, а зайдет в 17:56.

Как сообщал УНИАН, 19 октября на юге Украины до +13°, без осадков.

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