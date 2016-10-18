Завтра в Украине без осадков, на юге до +13° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 19 октября на юге Украины до +13°, без осадков.

В Украине завтра практически без осадков / УНИАН

В Киеве завтра без осадков, ночью -3°, днем +7°. Ветер юго-восточный, до 4.1 м/с.

Во Львове 19 октября переменная облачность, ночью +3°, днем +10°. Ветер юго-восточный, слабый.

Читайте также На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до +11°

В Луцке завтра переменная облачность. Температура воздуха ночью +2°, днем +9°. Ветер юго-восточный, до 5.0 м/с.

В Виннице в среду без осадков. Температура ночью -1°, днем +7°. Ветер юго-восточный, слабый.

Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью +3°, днем +8°, ветер восточный и северо-восточный, умеренный.

В Харькове в среду возможны осадки, температура ночью +1°, днем +6°. Ветер восточный и северо-восточный, легкий.

В Днепре на завтра синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью -1°, днем +9°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3.3 м/с.

В Симферополе малооблачно. Температура ночью +3°, днем +13°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью 0°, днем +9°. Ветер восточный и северо-восточный, до 5.9 м/с.

В Краматорске в среду без осадков, температура ночью -2°, днем +7°, ветер восточный и северо-восточный, легкий.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями. Температура ночью 0°, днем +7°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3.0 м/с.

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