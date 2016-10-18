Завтра в Украине без осадков, на юге до +13° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 19 октября на юге Украины до +13°, без осадков.
В Киеве завтра без осадков, ночью -3°, днем +7°. Ветер юго-восточный, до 4.1 м/с.
Во Львове 19 октября переменная облачность, ночью +3°, днем +10°. Ветер юго-восточный, слабый.
На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до +11°
В Луцке завтра переменная облачность. Температура воздуха ночью +2°, днем +9°. Ветер юго-восточный, до 5.0 м/с.
В Виннице в среду без осадков. Температура ночью -1°, днем +7°. Ветер юго-восточный, слабый.
Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью +3°, днем +8°, ветер восточный и северо-восточный, умеренный.
В Харькове в среду возможны осадки, температура ночью +1°, днем +6°. Ветер восточный и северо-восточный, легкий.
В Днепре на завтра синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью -1°, днем +9°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3.3 м/с.
В Симферополе малооблачно. Температура ночью +3°, днем +13°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.
Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью 0°, днем +9°. Ветер восточный и северо-восточный, до 5.9 м/с.
В Краматорске в среду без осадков, температура ночью -2°, днем +7°, ветер восточный и северо-восточный, легкий.
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями. Температура ночью 0°, днем +7°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3.0 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +10°
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Днепр+22°... +9°
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Донецк+20°... +5°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +11°
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Киев+22°... +11°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+19°... +6°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+26°... +15°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+26°... +11°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+18°... +8°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+24°... +12°
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Черкассы+22°... +11°
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Чернигов+21°... +9°
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Черновцы+28°... +15°