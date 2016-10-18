Вулкан Булусан на востоке Филиппин в понедельник, 17 октября, выбросил столб пепла на высоту 1 километр.

Вулкан Булусан на Филиппинах выбросил пепел на 1 километр / panoramio.com, rgfrilles

Об этом сообщает CNN Philippines.

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По данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, выброс пепла произошел в 07:36 по местному времени.

Рядом с Булусаном действует предупреждение об опасности первого уровня.

Также Управление гражданской авиации Филиппин советует пилотам проявлять крайнюю осторожность во время полетов в воздушном пространстве вблизи вулкана из-за облака пепла.

Напомним, вулкан Шивелуч на Камчатке (РФ) выбросил столб пепла на высоту до 7 км над уровнем моря.