Число жертв наводнения во Вьетнаме увеличилось до 31
В результате наводнения, вызванного проливными дождями, во Вьетнаме погиб 31 человек.
Об этом сообщает AccuWeather.
В результате схода оползня в Китае погибли 4 человека
Ранее сообщалось, что в некоторых регионах Вьетнама за выходные выпало до 90 см осадков. Из-за стихии спасатели эвакуировали около 40 тыс. человек, местные аэропорты отменили 321 рейс.
Сейчас Вьетнам готовится к тайфуну "Сарика", который, по прогнозам синоптиков, достигнет северо-востока страны в среду, 19 октября. К этому времени тайфун может ослабнуть, однако он будет способен принести значительные разрушения.
Напомним, тайфун "Сарика" во вторник, 18 октября, обрушился на провинцию Хайнань на юге Китая. Скорость ветра достигает 162 километров в час.
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