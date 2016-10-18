На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до +11°

13:00, 18 октября 2016
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Сегодня и завтра на украинских трассах без осадков. Теплее всего будет на западе - до +11°.

loginincorrect.livejournal.com
На автодорогах Украины без осадков / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса без осадков. Температура +7°… +9°. Завтра на этом маршруте температура до +8°, облачно с прояснениями.

На трассе Киев - Ужгород во Львовской области возможны осадки, температура в дороге +7° … +11°. В среду на этом маршруте ожидается переменная облачность, температура до +11°.

В Украине сегодня без осадков, на юге до +10° (карта)

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +9°, небольшая облачность. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +9°.

В направлении Харькова облачно с прояснениями. Температура в дороге до +8°. 19 октября на этом направлении без осадков, температура +5°… +7°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня малооблачно, +7° … +9°. По данному направлению в среду переменная облачность, температура до +9°. 

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