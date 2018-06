В Колорадо из-за лесного пожара эвакуируют местных жителей (фото, видео)

Об этом сообщает The Washington Post.

Пожар начался ночью в понедельник и с тех пор он распространился на площадь более 1 тыс. га. Людей, которые покинули свои дома, расселяют в местной церкви и средней школе.

По информации спасателей, огонь движется в направлении 125 домов, многим жителям еще предстоит эвакуироваться.

На данный момент причины возгорания неизвестны.

last shot from Hwy67 north of Wetmore. Off to find an alternate hike. Stay safe out there everybody. #cofire pic.twitter.com/fwmk9n5mZQ