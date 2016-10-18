В Колорадо из-за лесного пожара эвакуируют местных жителей (фото, видео)
Из-за стремительно распространяющегося лесного пожара в Колорадо (США) эвакуировали жителей почти 200 домов.
Об этом сообщает The Washington Post.
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Пожар начался ночью в понедельник и с тех пор он распространился на площадь более 1 тыс. га. Людей, которые покинули свои дома, расселяют в местной церкви и средней школе.
По информации спасателей, огонь движется в направлении 125 домов, многим жителям еще предстоит эвакуироваться.
На данный момент причины возгорания неизвестны.
last shot from Hwy67 north of Wetmore. Off to find an alternate hike. Stay safe out there everybody. #cofire pic.twitter.com/fwmk9n5mZQ— Andy Lyon (@andyslyon) October 17, 2016
Smoke from the #JunkinsFire drifts eastward toward Pueblo pic.twitter.com/IAGXgYDBMj— Mike Sweeney (@M_Sweeney_1) October 17, 2016
Напомним, масштабный лесной пожар на севере штата Калифорния (США) уничтожил восемь домов, также пострадал один пожарный.
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