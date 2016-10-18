В Колорадо из-за лесного пожара эвакуируют местных жителей (фото, видео)

12:04, 18 октября 2016
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Из-за стремительно распространяющегося лесного пожара в Колорадо (США) эвакуировали жителей почти 200 домов.

twitter.com @andyslyon
Масштабный лесной пожар в Колорадо / twitter.com @andyslyon

Об этом сообщает The Washington Post.

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Пожар начался ночью в понедельник и с тех пор он распространился на площадь более 1 тыс. га. Людей, которые покинули свои дома, расселяют в местной церкви и средней школе.

По информации спасателей, огонь движется в направлении 125 домов, многим жителям еще предстоит эвакуироваться.

На данный момент причины возгорания неизвестны.

Напомним, масштабный лесной пожар на севере штата Калифорния (США) уничтожил восемь домов, также пострадал один пожарный.

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