Тайфун "Сарика" обрушился на Китай

Тайфун "Сарика" во вторник, 18 октября, обрушился на провинцию Хайнань на юге Китая.

Тайфун "Сарика" в Китае / Reuters

Скорость ветра достигает 162 километров в час, передает РИА "Новости" со ссылкой на Xinhua.

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По оценкам метеорологов, "Сарика" станет самым мощным и разрушительным тайфуном на острове Хайнань за последние 10 лет. Ожидается, что после приземления он наберет мощность супертайфуна.

Из-за стихии в аэропорту "Мэйлань" города Хайкоу отменены около 250 авиарейсов. Также было остановлено движение пароходов вокруг острова Хайнань.

Как сообщал УНИАН, ранее в восьми городах провинции Хайнань были отменены занятия в школах и детских садах в среднем до 3 дней.